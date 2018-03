Piano spiaggia, è polemica Il Pd: «Troppa confusione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA DISCUSSIONEFERMO Continua a far discutere il Piano spiaggia presentato lo scorso novembre dalla Giunta Calcinaro, che prevede, tra le altre cose, nuove concessioni, una spiaggia attrezzata per disabili e una concessione dove cani e padroni potranno godersi il mare insieme. Il documento ├Ę un aggiornamento del piano di gestione integrata delle spiagge costiere, che era fermo al 2003, ed ora per essere attuato attende il via libera della Regione sta ancora esaminando la pratica per dare il parere di conformit├á. Questione di settimane e il...