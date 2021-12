Piano sicurezza I prof a lezione sui defibrillatori

L'INIZIATIVA

FERMO Strade e sicurezza, si è conclusa alla scuola media di Pedaso la formazione delle prime squadre di addetti all'uso del defibrillatore. Sono 22 i primi docenti e i collaboratori scolastici - dei plessi di Campofilone, Altidona e Pedaso - che hanno conseguito il patentino che li abilita all'uso del defibrillatore, grazie all'intervento formativo tenuto dalla Croce Verde Valdaso con gli esperti Paolo Matacotta e Matteo Feretti. A breve li seguiranno anche i colleghi di Monterubbiano, con un corso curato dalla Croce Rossa di Fermo. La conclusione del corso è stata occasione per la consegna, da parte della dirigente scolastica Annarita Bregliozzi, del nuovo defibrillatore destinata alla scuola primaria di Altidona, che si aggiunge a quelli già presenti nel plesso di Campofilone e in quello di Monterubbiano, donato dalla croce Rossa di Fermo sezione di Rubbianello, che a breve curerà una analoga formazione, mentre, grazie alla disponibilità della Asd Pallacanestro di Pedaso, anche la scuola media di Pedaso potrà avvalersi di uno strumento messo a disposizione di tutti. «Una priorità per noi delle Croce Verde diffondere a tutti i livelli della società la cultura della prevenzione e della sicurezza, in particolare nelle scuole», afferma Matacotta - che esprime soddisfazione per i risultati del corso e per l'interesse della scuola al tema della sicurezza. Non è importante, infatti, solo intervenire sull'emergenza, quanto piuttosto insegnare a tutti i livelli- la cultura della prevenzione. Il Pagani di Monterubbiano lo fa con molti progetti mirati, di educazione alla salute e a sani stili di vita, come ad esempio quelli di frutta e latte nelle scuole. «È per questo ricorda la Bregliozzi- che in collaborazione con la Croce Verde Valdaso e con la Croce Rossa di Fermo abbiamo fortemente voluto il progetto Primo pronto soccorso per i ragazzi delle scuole secondarie di Pedaso, Monterubbiano e Rubbianello, che si attuerà in primavera, e giornate di sensibilizzazione anche per gli altri ordini di scuole».

