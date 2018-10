Piace Ingegneria gestionale Dà lavoro, è boom di iscritti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FORMAZIONE FERMO Il numero preciso si saprà ad aprile, ma il trend è quello degli ultimi anni: in crescita. Continua a piacere la facoltà di Ingegneria gestionale di Fermo, che ieri mattina ha ospitato l'inaugurazione dell'anno accademico. Anche quest'anno, come già lo scorso, le matricole sono state divise in due gruppi. Per ora, infatti, la sede di via Brunforte non dispone di aule abbastanza capienti per tutti gli studenti, che l'anno scorso erano 493. Una crescita esponenziale, quella della facoltà fermana, che negli ultimi ha...