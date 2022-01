PETRITOLI Luca Pezzani e Gaetano Massucci puntano al potenziamento del distretto di Petritoli. L'incontro tra i due sindaci e i vertici regionali è avvenuto quando il direttore dell'Av 4 Roberto Grinta ha fatto visita a Petritoli insieme ai consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli. Sul tavolo le criticità del territorio e del distretto di Petritoli. Sotto la lente la riattivazione del punto vaccinale che dovrebbe essere prevista dal 10 gennaio allo scopo di fornire un supporto agli altri punti di vaccinazione, tuttora in affanno. Un altro tema toccato, è stato quello dei servizi ambulatoriali di Petritoli. Sono state visionate le nuove attrezzature fornite dall'Av 4 (un ecocardiografo di ultima generazione già in sede e una nuova macchina per la diagnostica per immagine telecomandata, in arrivo a metà gennaio), e affrontate le problematiche connesse ad altre criticità (in particolare carenza di organico per il servizio di radiologia ed odontoiatria) per le quali l'Av 4 ha manifestato già dalle prossime settimane il piano per il potenziamento del servizio di Radiologia, con l'aggiunta di ulteriori 6 ore settimanali, nonché il proprio impegno a trovare una soluzione che possa ovviare alle altre criticità da tempo presenti. Manifestato poi l'annoso problema che persiste dal oltre 3 anni della continuità assistenziale, difficile da garantire, soprattutto nei fine settimana, a causa della carenza di medici. Da parte dell'Area vasta 4 pare vi sia stata la piena disponibilità alla soluzione delle problematiche sollevate. In conclusione si è registrata una comunione di intenti volta a raggiungere il comune obiettivo del potenziamento della sanità territoriale.

Serena Murri

