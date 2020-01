Pesa il no dei sindaci Brignocchi e Di Ruscio

C'è chi cambia idea e chi no. Pochi temi, nel Fermano, hanno diviso come quello della terza corsia. A parole, da sempre voluta da tutti, nei fatti non proprio. Se ne parla da più di dieci anni. Da quando l'ipotesi di allargare il tratto marchigiano dell'A14 cominciò a prendere forma. Alla fine Porto Sant'Elpidio disse sì e nel 2011 inaugurò il suo casello. Porto San Giorgio e Fermo no. Al punto che i sindaci di allora, il sangiorgese Claudio Brignocchi e il fermano Saturnino Di Ruscio, per far valere le loro ragioni, fecero ricorso al Tar, vincendo. Contrari, quindi, ma oggi? Il senno di poi e il caos di questi ultimi tempi hanno fatto cambiare idea ai due ex primi cittadini? Pare di no. Entrambi restano della loro idea. Se il progetto è quello di dieci anni fa, i rischi per i due tratti di costa sono gli stessi, anzi maggiori, il senso del discorso. E le opere compensative non sono abbastanza compensative. Insomma, il gioco non vale ancora la candela. Idea l'ha invece cambiata l'attuale sindaco di Porto San Giorgio che, in veste di consigliere comunale, allora, votò contro la terza corsia. Un voto quasi unanime, (disse sì solo Carlo Del Vecchio). Nicola Loira oggi apre alla terza corsia, con un ma bello grosso sulle opere compensative. Se il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, si dice «favorevole fin dalla prima ora», anche per l'allora presidente della Provincia di Ascoli (che abbracciava pure quella di Fermo), Massimo Rossi, oggi consigliere comunale proprio a Fermo, la terza corsia andava e va fatta. Chi vivrà vedrà ma gli errori restano e pesano su un'intera comunità come macigni.

