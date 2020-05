Per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 (modello 730/2020 e modello Redditi 2020), con il modello 730, dai primi di maggio è previsto l'accesso alla precompilata dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Ora per la precompilata il contribuente può accettare, modificare o inviare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicazione web. Per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nella dichiarazione, il Fisco metterà a disposizione la procedura di compilazione assistita. Vista questa possibilità, il Comune di Fermo ricorda che anche quest'anno è possibile destinare il 5 per mille delle trattenute Irpef al Comune di residenza. Per farlo è sufficiente compilare il modello Unico, il Cud, o il 730, firmare nell'apposito spazio, all'interno del riquadro con la scritta Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Il Comune utilizza i fondi del 5 per mille devoluti dai cittadini per sostenere maggiormente le famiglie più fragili, fornendo un sostegno concreto ai cittadini più deboli economicamente, a chi ha perso il lavoro, a chi vive solo con figli a carico, con reddito insufficiente per pagare affitti, spese condominiali, utenze, cauzioni di contratti di affitto. «Un appello oggi più importante che mai le parole del sindaco Paolo Calcinaro -: nel vostro 730 potete scegliere di dare il 5 per 1000 direttamente ai Servizi Sociali del Comune». «Un piccolo ma importante gesto», commenta l'assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri (nella foto). Info: 0734 284279 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).

