Per il Teatro dell'Aquila parte il conto alla rovescia

FERMO Teatro. Si riparte. Anche Fermo con il Teatro dell'Aquila fa parte del programma Platea delle Marche in festa, il cartellone regionale di spettacolo dal vivo aperto (pronto cioè ad accogliere nuovi appuntamenti che altri Comuni vorranno organizzare) varato da Amat che si snoderà in 21 teatri marchigiani da oggi fino a metà giugno, su iniziativa di 17 Comuni coinvolti per un totale di 57 serate. Sarà il regista Stefano Artissunch a firmare il 12 e 13 giugno alle ore 19 al Teatro dell'Aquila il debutto in prima nazionale del grande classico di Carlo Goldoni Le smanie per la villeggiatura con Stefano Artissunch, Stefano De Bernardin, Laura Graziosi e Stefano Tosoni. Nel corso della presentazione online è intervenuta per il Comune di Fermo l'assessore alla cultura Micol Lanzidei che ha sottolineato come quella dei prossimi 12 e 13 giugno «sarà la prima vera apertura», da quando ricopre l'incarico di assessore, del teatro alla prosa con il pubblico in sala. Ha inoltre sottolineato come la situazione emergenziale sanitaria nazionale possa costituire un stimolo di riflessione anche sul settore della spettacolo, pesantemente colpito e provato sia per non aver avuto momenti con cui fare cultura, assolutamente importante per le comunità e sia per la filiera ed i lavoratori di questo settore, per mesi nell'assoluta incertezza.

