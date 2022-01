Per cambiare medico di base adesso basta anche l'email

FERMO Un'importante novità per facilitare l'utenza e snellire le procedure amministrative nella scelta del medico di medicina generale. L'Area vasta ha introdotto la possibilità di effettuare il cambio del medico di assistenza primaria anche tramite email, contribuendo al rispetto delle disposizioni normative vigenti che limitano gli assembramenti. La richiesta, accompagnata dalla scansione di un documento di identità fronte/retro, tessera sanitaria del richiedente e di tutti i familiari, qualora interessati al cambio del medico, può essere inviata all'indirizzo dedicato anagrafe.av4@sanita.marche.it, già attivo. Inoltre, è possibile delegare la scelta ad una persona non convivente, compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica, insieme al documento di riconoscimento del delegante e del delegato. Le scelte fatte per conto di familiari debbono essere sostenute da una delega per ogni singolo richiedente, e nel caso di incapaci e minori, dal genitore o dal tutore che ne attestano il diritto. Qualora la scelta ricada su un medico che ha già raggiunto il massimale previsto di assistiti, l'utente sarà avvisato, telefonicamente o via mail, per indicare un nuovo professionista disponibile. L'invio tramite mail non può essere utilizzato per la prima individuazione del medico, ma solo per la sostituzione del medico precedente. Rimangono attivi con le consuete modalità ed orari di accesso i 4 sportelli anagrafe assistiti dell'Area vasta 4 Asur per la scelta in presenza. È possibile recarsi al poliambulatorio di Fermo in via Gigliucci 1, dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato, al distretto sanitario di Petritoli in via Marini, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, al distretto sanitario di Amandola di via Battisti 80, dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì, al distretto sanitario di Porto Sant'Elpidio in via della Montagnola, dalle 7.45 alle 12.30 dal lunedì al sabato. La modulistica è scaricabile al seguente link del sito Asur Marche: https://www.asur.marche.it/web/portal/-/cambio-medico-di-medicina-genera-3.

