Per andare incontro alle difficoltà degli associati, la Cna si starebbe anche attivando per cercare di ottenere il rimborso dei pedaggi e la ricodificazione dei viaggi, in modo da «non aggiungere al danno la beffa di multe per il superamento dei tempi di guida e di riposo».

Alza la voce anche Confartigianato. L'associazione di categoria avrebbe ricevuto rassicurazioni dal direttore del Tronco di Pescara, Marco Perna, che avrebbe garantito «tempi molto brevi per i lavori nei tratti interessati dal dissequestro dei due viadotti (il Vallescura e il Santa Giuliana, ndr)». «Posto che questo avvenga nel più breve tempo possibile spiega il segretario generale di Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, Giorgio Menichelli , se così fosse, si riuscirebbe a sostituire le barriere new jersey velocemente e a consegnare le due corsie dei due viadotti già entro la fine della prossima settimana, così come i lavori su alcune gallerie, fonte di grande disagio, che saranno conclusi entro il 21 luglio». «Se i tempi previsti saranno rispettati prosegue , nel breve periodo, potremo consegnare alla comunità una viabilità pressoché normale e garantire, finalmente, regolari flussi di traffico».

Parola d'ordine: fare presto. Più passano i giorni e più la situazione rischia di incancrenirsi. Occorre agire nel più breve tempo possibile. «Non c'è più tempo da perdere incalza infatti Menichelli , il danno alle imprese del settore dei trasporti, a tutte le attività commerciali, ai turisti e ai cittadini stessi è decisamente ingente e sta aggravando ancora di più una situazione di per sé critica dovuta al lockdown dei mesi scorsi».

