Pennellate culturali nel centro storico per accompagnare la grande kermesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE FERMO Prosegue, in parallelo al grande evento del Fermo Forum, Tipicità in the city, la rassegna culturale pensata per il centro storico. Oggi alle 17 al teatro dell'Aquila appuntamento con il concerto del pianista Romano Pallottini. L'organizzazione è dell'Accademia Malibran in collaborazione con la Gioventù musicale di Fermo. Dopo il successo dell'anno scorso, stasera dalle 21,15 all'auditorium San Filippo Neri, torna il Dopofestival di Tipicità. Il talk show condotto da Daniela Gurini vedrà protagonisti Cesare Catà che,...