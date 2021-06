PEDASO Non solo A14, il problema riguarda anche la Statale. Con i rallentamenti fra Pedaso e San Benedetto spesso gli automobilisti escono dall'autostrada e prendono la Statale diretti verso sud. Una scelta che imbottiglia ancor di più il traffico e che rende invivibile, in particolare, Pedaso, dove la strada nazionale attraversa il cuore della città. Per giorni a Pedaso i semafori sono stati lampeggianti. Fra le ipotesi (e le richieste) anche quella di realizzare una rotatoria all'incrocio fra la Statale e la Valdaso, simile a quella già realizzata a nord, all'altezza di Marina di Altidona, anche in questo caso fra la Statale e la Valdaso. Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Berdini aveva ricordato al nostro giornale che «l'Anas ha dato parere favorevole al progetto esecutivo. Aspettiamo il parere della Soprintendenza. Sollecitiamo la Regione ad aiutarci a realizzarla il prima possibile». Ma, in realtà, è un po' tutta la Statale che avrebbe bisogno di nuovi interventi, tanto che si è in attesa di altre due rotatorie importanti, quella al bivio con la provinciale per San Marco alle Paludi e quella all'incrocio con le strade che portano a Torre di Palme e Marina Palmense. Con l'allentamento delle restrizioni il traffico a mano a mano è tornato a crescere e torna la necessità di interventi rapidi.

