PEDASO Il paese è sgomento per la scomparsa di Guido Ricci. I funerali si svolgono oggi alle 9.40 nella chiesa di Santa Maria e San Pietro. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ricci è scomparso all'età di 76 anni, era considerato un'istituzione per l'associazionismo pedasino e il professore di tutti alla scuola media Leonardo Da Vinci, dove insegnava Educazione tecnica. Una grande perdita per tutta la comunità di Pedaso nella quale lui è sempre stato un cittadino attivo. Ricoverato in ospedale da un mese, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, la salma è arrivata dall'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era stato trasferito da Fermo. Lascia la moglie e due figli. Parole di cordoglio anche dal Comune: «L'amministrazione e i dipendenti del Comune si stringono alla famiglia nel cordoglio per la perdita dell'amico e concittadino professor Guido Ricci. Valente insegnante e vicepreside, già assessore del Comune di Pedaso e colonna storica della Pro Loco. Il suo ricordo sarà sempre vivo nel cuore di tutti noi. Ciao Guido». A queste parole, hanno fatto eco quelle del vicesindaco Carlo Bruti: «Professore buono (anche troppo) e compagno di risate e avventure in questi ultimi anni. Che dolore, caro Guido». Nel ricordo di tutti la sua affidabilità e la sua presenza fissa nei momenti di festa che vivacizzavano il paese. La Pro Loco, sul profilo social ha voluto ricordarlo con queste parole: «Un anno maledetto, così come è maledetto il virus con cui hai lottato. Per noi resterai sempre l'onnipresente cassiere e contabile che ha accompagnato e rallegrato ogni nostra iniziativa. La Pro Loco Pedaso perde un'altra colonna storica e porge le più sentite condoglianze alla famiglia».

Serena Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA