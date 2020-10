PEDASO Casi di positività in aumento a Pedaso. La situazione, fino a pochi giorni fa rimasta sotto controllo, inizia a preoccupare. Nelle ultime settimane sono emersi nuovi casi e una classe delle elementari si trova in quarantena. Si tratta di casi di positività riguardanti, oltre ai bambini, anche genitori e insegnanti che hanno contratto il virus. Non si tratta per il momento di casi preoccupanti, in quanto subito dopo aver verificato la positività, si sono messi tutti in quarantena, i casi sintomatici presentano qualche linea di febbre ma molti sono asintomatici. Con giovedì, sono arrivati i risultati dei test di controllo per i dipendenti comunali che giusto una settimana fa erano stati sorpresi da un caso di positività all'interno dell'ente. Il secondo test ha confermato l'esito negativo per gli esponenti della giunta e degli altri dipendenti, un totale di 15 persone. Restano positivi i due dipendenti e la stagista che si trovano tutti e tre in quarantena. Ora a sottoporsi ai test saranno 4 operai comunali, richiesta manifestata al sindaco Berdini che ha deciso di estendere i controlli all'interno del Comune. Grato il sindaco Berdini per l'interessamento da parte del Prefetto la quale ha personalmente contattato il sindaco per farsi ragguagliare sull'andamento dei casi di positività in paese.

