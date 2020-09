Paura influenza l'Area Vasta 4 invita tutti a vaccinarsi

LA PREVENZIONE

FERMO Che succede se uno studente, passata la febbre, deve tornare a scuola? Le linee guida del Ministero della salute dicono che deve avere con sé un documento che attesti che è guarito e sta bene. Cioè, deve fare il tampone? È da capire, soprattutto perché, tra l'inverno e i malanni di stagione, le occasioni per ammalarsi non mancheranno. E pensare di fare tamponi a tutti gli studenti che hanno avuto la febbre e sintomi sospetti potrebbe creare al sistema sanitario più di qualche problema. Ragion per cui, dall'Area Vasta 4 arriva l'invito a fare il vaccino antinfluenzale. Quest'anno la campagna partirà prima del solito. Il vaccino sarà disponibile già da metà ottobre. L'AV4 ha ordinato il 40 per cento di dosi in più rispetto agli altri anni. Il vaccino è gratis per i bambini che hanno da sei mesi a sei anni. «In questo modo spiega il direttore del Dipartimento prevenzione, Giuseppe Ciarrocchi è più facile capire se è Covid o no. Se il bambino ha la febbre, ma è stato vaccinato, i sospetti aumenteranno». I vaccini sono gratis anche per le persone da sessant'anni in su. Operatori sanitari, delle categorie a rischio (come le scuole) e degli esercizi pubblici essenziali hanno, invece l'obbligo, di vaccinarsi. Tutti gli altri possono acquistare il vaccino in farmacia.

