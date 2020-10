Paura contagi deciso lo stop dei principali eventi d'autunno

LE SCELTE

FERMO Saltano i principali eventi d'autunno. La paura del contagio ha stoppato feste e fiere in programma in questi e nei prossimi giorni. Annullate le fiere di San Crispino e San Serafino, rispettivamente a Porto Sant'Elpidio e Montegranaro. Le due amministrazioni comunali, d'intesa con gli enti organizzatori, hanno deciso di rimandarle al prossimo anno. La fiera elpidiense, in particolare, ha sempre richiamato migliaia di visitatori. Troppo complicato assicurarsi che le regole anti-Covid fossero rispettate ed evitare la creazione di assembramenti. Prima di decidere di annullare la fiera, il Comune ha valutato varie opzioni. Tra queste, anche quella di organizzarla sul lungomare, ma, a conti fatti il gioco non sarebbe valso la candela. Perciò, niente da fare. La festa ci sarà comunque, dal 17 al 25 ottobre, ma in forma ridotta, senza concerti, ma con mercatini e musica in filodiffusione. Niente fiera neanche a Montegranaro, dove sono confermati, dall'8 al 12 ottobre, il programma civile e religioso della festa del patrono. Porto San Giorgio non ha ancora sciolto le riserve sulla fiera d'autunno. La paura del Covid blocca pure Diamanti a tavola. La kermesse dedicata al tartufo pregiato dei Sibillini avrebbe dovuto tenersi dal 30 ottobre all'8 novembre. «In questi giorni si legge in una nota del Comune la situazione Covid nel territorio dei sibillini si sta pesantemente aggravando. Siamo consci che un evento di tale portata potrebbe aumentare il rischio sanitario in un delicato momento in cui è fondamentale tenere alta a guardia». Da qui la decisione di annullare l'evento. Per le stesse ragioni sono state cancellate anche la castagnata di Smerillo e Sapori d'autunno a Montefalcone Appennino, altre due manifestazioni che ogni anno, in questo periodo, richiamano migliaia di presenze. Il timore, adesso, è che il virus possa rovinare anche il periodo natalizio. Nei Comuni più grandi, le amministrazioni sono già al lavoro sulle programmazioni, ma già si prevedono cartelloni ridotti all'osso.

