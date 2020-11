Partite Iva e infezioni Franchellucci in soccorso

PORTO SANT'ELPIDIO Contributi a fondo perduto a chi ha stoppato l'attività perché in quarantena. Novità assoluta a Porto Sant'Elpidio. Il sindaco Nazareno Franchellucci l'aveva promesso e adesso apre il bando. La prima misura messa immediatamente va a sostenere situazioni di oggettiva difficoltà e per la quale il Governo non ha previsto ristori. «Nel nostro Comune spiega Franchellucci si configurano casi di artigiani e commercianti costretti a chiudere l'impresa perché positivi al Covid. Sia titolare o i familiari conviventi. Nel nostro tessuto economico è diffusa la presenza di attività dove lavorano più componenti dello stesso nucleo. Per aiutare queste persone apriamo un primo bando». Saranno destinati 500 euro a fondo perduto all'artigiano o commerciante in quarantena, se è il solo a lavorare nell'attività chiusa per la quarantena, 1.000 euro nel caso siano due o più persone della stessa famiglia. «Esistono situazioni dove tutta la famiglia è impiegata nella stessa attività - afferma il sindaco - è giusto introdurre questa misura rapidamente per aiutare chi non incassa e non riceve aiuti statali». I requisiti di ammissione: iscrizione al registro imprese, appartenenza a un settore riconducibile all'artigianato al commercio o pubblico esercizio, residenza a Porto Sant'Elpidio, chiusura dell'attività per 10 giorni almeno a causa della quarantena, essere in regola con il versamento dei tributi locali. Il beneficio è anche per coloro che hanno le attività fuori comune ma risiedono comunque a Porto Sant'Elpidio. «La nostra attenzione è rivolta a famiglie e imprese alle quali il Governo non ha pensato fa sapere l'assessore al Bilancio Emanuela Ferracuti in questa fase sono le scelte coraggiose a fare la differenza. A prescindere da quello che, speriamo, farà il Governo, noi ci saremo».

Sonia Amaolo

