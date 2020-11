Partite Iva: contributi comunali e voucher

PORTO SANT'ELPIDIO La chiusura di bar e ristoranti alle 18 rischia di stendere definitivamente il commercio che è già in ginocchio. Porto Sant'Elpidio gioca d'anticipo, il sindaco Nazareno Franchellucci coinvolge nel dibattito online le categorie: Confcommercio, Confindustria, Cna, Confartigianato, l'amministrazione portoelpidiense raccoglie gli input e si prepara a sostenere partite Iva, negozi moda e famiglie. «Vorremmo mettere mano già in assestamento di bilancio a pacchetti di aiuti per la nuova situazione che stiamo vivendo dice il sindaco - puntiamo su due questioni: sostegni alla povertà fino a Natale per alimenti e necessità primarie e aiuti a persone in quarantena. Ci sono intere famiglie di negozianti, imprenditori, artigiani in quarantena che per giorni e giorni non incassano un euro e non ricevono aiuti dallo Stato perché non rientrano tra le categorie che hanno avuto limitazioni. Noi vogliamo dare una mano a queste famiglie». Franchellucci accoglie anche la proposta di Confcommercio sui voucher non solo per gli alimenti e i farmaci ma anche per l'abbigliamento, le calzature, o per la parrucchiera. «In questo modo andiamo a rispondere a due bisogni spiega Maria Teresa Scriboni, referente zonale Confcommercio Marche Centrali - aiutiamo le fasce più indigenti e, con i buoni spesa da utilizzare nei negozi del circuito cittadino, aiutiamo le attività locali perché il lockdown alle 18 penalizza tutto il commercio. Quando si spengono le luci si spegne la via, è tutta una catena». Il direttore di Confindustria Centro Adriatico Giuseppe Tosi sottolinea le difficoltà delle imprese che, seppure in attività, hanno i fatturati in caduta libera. Luciana Testatonda, di Cna Fermo, parla degli effetti della pandemia sull'area di crisi complessa.

