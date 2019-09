Parte la sfida a Calcinaro è già assalto alla poltrona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE COMUNALI FERMO L'uomo da battere è lui: Paolo Calcinaro, il sindaco uscente, forte di un consenso popolare che gli permette di dormire sonni tranquilli. Almeno per ora. Perché, all'ombra del primo sole d'autunno, la politica fermana si muove. Eccome. Fibrillazioni trasversali che attraversano tutto l'emiciclo. Da sinistra a destra, passando per il civismo. Che, per dirla con il capogruppo in Consiglio comunale Pierluigi Malvatani, «oggi va di moda perché è come una lavatrice che ripulisce le persone». Dai peccati dei partiti....