Parrucchieri, si riparte Guanti e mascherine per clienti senza orari

Ricrescite e peluria in eccesso hanno i giorni contati. Lunedì, Governo permettendo, riaprono parrucchieri e centri estetici. Donne, ma non solo, ormai sull'orlo di una crisi di nervi, tra una manciata di giorni, potranno tornare a sfoggiare messe in piega perfette e mani ben curate. Nei negozi fervono i preparativi. Si lavora di aspiratori e disinfettanti. Ci sono sedute da togliere per rispettare le distanze di sicurezza e nastri colorati da attaccare al pavimento per disegnare i percorsi. Come indicato dal protocollo della Regione e ribadito ieri dall'Inail. Con le nuove regole, dunque, lunedì si riparte.

Lo spazio

«Cerco di pensare positivo. Per fortuna, nel mio locale lo spazio non manca. Dovremo togliere solo un paio di posti», dice Fabrizia Talamonti, parrucchiera di Porto San Giorgio. Aspettando la consegna dei dispositivi di sicurezza, fa due conti: «Per noi sono una spesa, ma così o niente e, allora, va bene così». «Speriamo prosegue che le clienti si comportino bene. Basterebbe un ritardo di mezz'ora per far saltare tutto». Perché, da adesso in poi, dal parrucchiere e dall'estetista si andrà solo su appuntamento, da prendere al telefono o via internet. I clienti dovranno entrare con guanti e mascherina indosso (dall'estetista anche con i soprascarpe). A chi non li ha, li daranno i negozi. «Non sarà facile adattarsi. È una nuova esperienza per tutti. Dovremmo adeguarci a nuove regole di interazione con i clienti. Speriamo facciano i bravi», il commento di Giovanni Ercoli di Jo Staff, a Porto San Giorgio. Elisa Sirocchi, in questi giorni, ha contattato tutte le sue clienti. Così, spiega, quando riaprirà, saprà dove mettere le mani. Nella sua parrucchieria a Piane di Montegiorgio le distanze da rispettare non saranno un problema. «Ho diverse postazioni, tutte molto distanti dice e su quella doppia c'è un divisorio». Se, per tagliare i capelli o fare un'acconciatura, portare la mascherina non sarà un problema, diverso è il discorso per i guanti. «Sono un raccogli-sporco protesta la professionista , meglio detergersi le mani davanti al cliente».

Il permesso

L'ordinanza regionale lo permetterebbe. Da lunedì, le clienti di Sonia Fedeli dovranno presentarsi in negozio in ordine alfabetico. Per la ripartenza, la parrucchiera di Porto Sant'Elpidio ha scelto di non fare figli e figliastri. «Ci saranno clienti che avranno paura spiega e altri che prenderanno sottogamba la situazione e che dovremo educare a rispettare le regole». C'è una questione non da poco che frena l'entusiasmo di Giampiero Bastarelli. «Se un dipendente prende il Coronavirus, pare che la responsabilità sia del titolare. Ma chi lo dice che l'ha preso in negozio?», si chiede il parrucchiere di Fermo. L'Inail sarebbe, infatti, intenzionato a far figurare l'eventuale contagio dei lavoratori tra le malattie professionali. E spetterebbe al datore di lavoro dimostrare che il contagio non è avvenuto a lavoro. In attesa di chiarimenti, Bastarelli si è attrezzato con un kit (asciugamani e kimono di carta) da vendere ai clienti. Del tutto simile la situazione sul fronte dei centri estetici che potranno restare aperti tutti i giorni fino alle 21.30. «Ci fanno aspettare fino alla fine con poche certezze», dice Michela Doria, estetista di Lido di Fermo. Come le colleghe, la professionista è già avvezza a lavorare con mascherina e guanti. Qualche problema potrà darlo la visiera, obbligatoria anche per i parrucchieri quando non si riesce a mantenere la distanza con il cliente. A complicare le cose ci sono i ritardi nelle consegne dei dispositivi di sicurezza. A rincuorare gli animi, i telefoni che continuano a squillare. «Quando ci daranno l'ok, richiamerò tutti. Ci sarà da far capire ai clienti che potranno muoversi poco in negozio, ma ce la faremo», dice. Ottimista anche Daniela De Santis, estetista di Porto San Giorgio. «L'umore è a mille fa sapere e le clienti non vedono l'ora di tornare. Si è capita l'importanza della nostra categoria e, com'è scattata la conferma delle riaperture, il telefono ha preso fuoco». Gli ingressi contingentati non spaventano la professionista. «Se c'è voglia di lavorare, si fanno più ore», dice.

Le serrande

Pronte a rialzare la serranda anche Laura Buccolini e Giulia Binchi, titolari di un centro estetico a Montappone. «Nell'aria raccontano c'è voglia di ricominciare. L'unica cosa che ci rattrista è che, prima, passare da noi era un'occasione per trascorrere un momento di relax in compagnia. Adesso non sarà più possibile. Dovremo cambiare abitudini e ricominciare da capo».

Francesca Pasquali

