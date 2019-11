Parking, case e un albergo Ecco il nuovo volto di Lido

L'URBANISTICA

FERMO Parcheggi ben fatti, palazzine e un albergo: la nuova Lido di Fermo arriva in consiglio comunale. Domani l'assise voterà la variante all'Area Progetto 38. Quella tra la Statale e il lungomare, lato chiesa e scuola elementare. La rivoluzione attesa da un decennio, ora accelera. Per fare presto, la variante è stata spacchettata in tre sezioni, che avranno quindi percorsi e tempi diversi.

Il via

La prima a partire sarà quella dei parcheggi. L'ettaro e mezzo di terreno davanti alla scuola, che, d'inverno, spesso si trasforma in un pantano. E che d'estate si riempie delle auto dei bagnanti. Ora sarà sistemato e illuminato. Se ne occuperà la famiglia Catasta, che è proprietaria del grosso spiazzo che verrà ceduto al Comune. Per compensare la trasformazione in area turistica del terreno dove insiste il loro camping, Onda Verde. Che, oltre ai camper, potrà così dotarsi di bungalow e tutto il resto. Un passo obbligato, «per regolarizzare subito quello che regolare non è». Per far sì, cioè, che la proprietà si metta in regola e non perda il diritto a stare lì. «La variante ha spiegato il sindaco Paolo Calcinaro illustrando l'intervento viene da lontano e disegna la prossima Lido di Fermo. L'abbiamo suddivisa in tre fasi, di cui una immediata. Per la prima, con il riconoscimento dell'area sosta camper e piccole volumetrie di servizio annesse, il privato consegnerà al Comune questa fascia molto ampia di parcheggi e realizzerà metà di quello di fronte alla scuola, con sottoservizi e asfaltature».

L'area

«La riqualificazione ha aggiunto ha reso appetibile la zona. Sarà un'opera pubblica molto importante, di svolta per Lido di Fermo che, da qui a un anno, farà un bel balzo in avanti. È anche un altro esempio di collaborazione con il privato». Il resto lo farà il Comune. Per i lavori, che saranno realizzati anche dall'altra parte del fosso e che prevedono pure la sistemazione del sottopasso pedonale, ci vorrà un annetto. Dopo il passaggio in Consiglio, dovranno infatti trascorrere sei mesi. Poi un altro passaggio e, se non sorgeranno intoppi, il progetto partirà. «Una richiesta ha aggiunto l'assessore di Lido Alessandro Ciarrocchi arrivata dai residenti. Il parcheggio è privo di qualsiasi opera di urbanizzazione. D'inverno, quando piove più del normale, diventa impraticabile. Non si riesce neppure ad accompagnare i bambini a scuola. Finora il Comune non è potuto intervenire perché l'area non era nostra». Presto, però, le cose dovrebbero cambiare. Oltre ai parcheggi da rifare, del pacchetto di opere compensative fa parte anche la trasformazione in pista ciclopedonale della fascia, di proprietà del Comune, davanti alla scuola. Se non sarà realizzata entro cinque anni, ci penserà l'amministrazione, per poi rifarsi sulla proprietà. Circa 100mila il valore delle opere compensative di questa prima fase.

Il commento

«È stato un lavoro complesso il commento dell'assessore all'Urbanistica Francesco Nunzi che ci ha impegnato per due anni. Si tratta di una variante semplificata, senza carichi urbanistici. Tre subcomparti autonomi con tre convenzioni diverse sono garanzia delle qualità dell'operazione. Ogni imprenditore che vorrà far partire una parte avrà già il piano predisposto. Inoltre, c'è la cessione immediata all'amministrazione che ha subito non solo le aree, ma la possibilità di fare lavori, che poi potranno essere rimborsati attraverso mutui con garanzia». Tempi più lunghi, invece, per gli altri due comparti. Tutti a uso residenziale, tranne l'albergo, «anche se non sono escluse ulteriori varianti». Uno è composto da quattro lotti edificabili di 2.440, 3.190, 1.733 e 1.300 metri cubi. Le costruzioni non potranno superare i dieci metri di altezza. Per compensare l'aumento di cemento, la proprietà dovrà realizzare altri parcheggi, impianti sportivi per la scuola, metà della piazza che servirà i nuovi lotti e una parte del percorso ciclabile e carrabile di fronte alla scuola. Previsti anche punti di ricarica per i mezzi elettrici.

La cifra

Dell'altro fanno parte cinque lotti: tre da 2.100 metri cubi, uno da 2.400 e uno da 3.500, dove è previsto un albergo di quattro piani. Area verde, palestra per la scuola e il resto della ciclabile, le opere compensative che il privato dovrà realizzare se vorrà investire lì. Nel complesso, il costo si aggira sui due milioni. Previste anche modifiche alla viabilità. Ma per quello ci sarà tempo.

Francesca Pasquali

