Ostello all'ex media Betti Più spazio per il turismo

FERMO Un ostello con cinquanta posti letto, un ristorantino, qualche piccolo appartamento sociale, uffici e laboratori per lavorare insieme. Quello che fino a qualche settimana era poco più che un sogno, quasi certamente diventerà realtà. La nuova vita della scuola media Betti, nel cuore del centro storico di Fermo, sta per cominciare. Il progetto di riconversione partorito a sei mani da Comune, Agenzia Res e Wega Formazione è stato infatti finanziato.

La cifra

Qualche spicciolo meno di 150mila euro che serviranno per lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva. Per trasformare, cioè, il sogno in realtà. «A inizio anno ha ricordato il sindaco Paolo Calcinaro è uscito l'avviso per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale. Una di quelle cose che un Comune come Fermo, fino a qualche tempo fa avrebbe guardato col binocolo. Abbiamo deciso di provarci, per far rinascere uno spazio vitale tra la Fermo storica, turistica e culturale e quella moderna». Il progetto, che è sostenuto da Regione, Università politecnica della Marche, Fondazione Carifermo e Gal Fermano, è piaciuto al Ministero. Al punto da essere selezionato, insieme a quelli di Padova e Torino, scavalcando pezzi da novanta come Milano, Bologna, Genova e Bari. «È un bel successo per la città ha aggiunto Calcinaro che dà una prospettiva a un immobile che rischiava di diventare l'ennesimo scheletro».

La notizia

L'ufficialità del finanziamento è arrivata a fine ottobre. Ora non c'è tempo da perdere, perché il bando scade a maggio dell'anno prossimo. Quello per il progetto vero e proprio, che potrà portare fino a 450mila euro, a patto che l'ente valutatore (Avanzi di Milano) dia l'ok. Soldi «quasi certi», per il Comune, visto il buon esito della prima fase, a cui si aggiungeranno quelli dei partner. Nucleo centrale della nuova Betti sarà l'ostello che potrà accogliere fino a cinquanta persone, «per un turismo giovanile, scolastico e a basso costo», con l'obiettivo di far restate i visitatori in città almeno per una notte. Il resto dell'ex scuola media sarà occupato da uno spazio per la ristorazione, cinque o sei appartamentini per chi si trova in difficoltà, locali per il cowoking e laboratori. Ci saranno anche una palestra, una residenza teatrale per gli attori che soggiornano in città e un portierato sociale. Una vita tutta nuova, dunque, per il palazzo danneggiato dal terremoto del 2016. «Risolvere un problema legato al sisma e avere la possibilità di recuperare un edificio altrimenti inutilizzabile è un successo di tutti», il commento da parte dell'assessore alla Politiche giovanili Alberto Scarfini.

Il contatto

Ha parlato di «progetto innovativo perché fortemente integrato, forte promotore di cittadinanza, di contatto con le realtà del territorio e di coinvolgimento attivo», Carla Moretti della Politecnica delle Marche. Della parte burocratica si è occupato l'Ufficio progetti speciali del Comune, diretto da Gianni Della Casa, che ha dovuto fare i conti con un bando nuovo nel suo genere. «È la prima volta che il governo mette insieme il concetto di innovazione sociale e quello di impatto sciale», ha spiegato Fabio Ragonese. Per ottenere il finanziamento, il progetto doveva infatti dimostrare di essere completamente sostenibile. «Un risultato enorme», per Alessandro Metz di Agenzia Res. «Essere cooperativa sociale ha spiegato , oltre che svolgere servizi per il territorio, significa essere motore e attore del territorio. È progetto fortemente ambizioso, di solito realizzato nelle grandi città europee. A Fermo, permetterà a un luogo storico che rischia di essere abbandonato a se stesso di diventare luogo di incontro e di idee imprenditoriali all'interno di un progetto di rigenerazione urbana». Saranno almeno diciassette i progetti finanziati in questa seconda fase.

La scadenza

Per farne parte bisogna sbrigarsi. Entro fine anno sarà firmata la convenzione con la Presidenza del consiglio dei ministri. Se tutto andrà bene, quello di Fermo sarà il primo a partire. Dal bando nazionale potrebbero arrivare anche importanti novità per la Casina delle rose. L'ex hotel del Girfalco è stato infatti inserito, insieme a Montepacini e a Lido Tre Archi, nella terna di potenziali interventi della terza e ultima fase del progetto. Un milione la cifra che potrebbe arrivare per replicare in un altro luogo della città la buona pratica della Betti.

Francesca Pasquali

