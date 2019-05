«Ospedale, si parte: stavolta è vero» Più posti letto, servono nuovi fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CANTIEREFERMO La lunga attesa sembrerebbe davvero finita. Entro giugno dovrebbero partire i lavori per il nuovo ospedale. Le verifiche archeologiche sono ormai agli sgoccioli e tra qualche settimana potrebbero cominciare le opere per le fondamenta. A darne notizia è l'assessore regionale Fabrizio Cesetti che da anni segue, passo passo, l'infinita vicenda del nosocomio di Campiglione. «Il 29 aprile fa sapere è stato definitivamente approvato l'accordo di programma tra Comune, Provincia e Regione. Riguarda la variante urbanistica per lo...