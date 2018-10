Ospedale, attesa agli sgoccioli Ora i lavori partono sul serio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀ FERMO Saranno mesi decisivi, questi ultimi del 2018, per il nuovo ospedale di San Claudio. I lavori dovrebbero partire nei premi mesi del prossimo anno. Intanto, da ieri la Soprintendenza ha in mano il progetto di messa in sicurezza della mura romane tornate alla luce dopo le verifiche archeologiche volute proprio dall'ente che tutela le antichità.Il futuroLa Regione è ottimista sull'esito del responso e, tra novembre e dicembre, conta di aprire il cantiere. «Il parere definitivo della Soprintendenza ci consentirà di mantenere...