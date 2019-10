Ospedale amico dei bambini più servizi per le neomamme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀFERMO Un sistema sanitario più vicino alla maternità, fase della vita che la vita la cambia per sempre. Mesi delicati, e complicati, che mettono alla prova le neomamme e quelle che mamme stanno per diventarlo. Sono dedicati a loro i tre nuovi servizi ambulatoriali messi in piedi dal Dipartimento materno-infantile dell'Area Vasta 4. Un messaggio forte, di vicinanza, che la sanità fermana vuole lanciare alle donne. Le novità, che vedranno la luce entro il mese di ottobre, sono state presentate ieri mattina. A illustrarle, i primari...