Organico insufficiente e tagli polemica sul futuro del Murri

LA SANITÀ FERMO Assunzioni bloccate, risorse economiche tagliate e sempre più servizi in mano ai privati: è questo il quadro sconfortante che disegnano i sindacati in merito allo stato di salute dell'Area vasta 4: copre la provincia di Fermo con l'offerta principale rappresentata dall'ospedale Murri. Manca il personale, i soldi sono sempre meno.Il problemaI servizi in mano ai privati, intanto. Un allarme già lanciato nei giorni scorsi da Sonia Marrozzini, consigliere comunale a Fermo, in merito alle scelte sui punti prelievo. «Il segnale...