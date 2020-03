«Ora utilizzate l'ex ospedale di Amandola»

7Una proposta per avere più spazi ospedalieri in occasione dell'emergenza Coronavirus arriva da Luisa Di Venanzi, presidente del Comitato per la tutela della salute dei cittadini dei Sibillini, associazione di Amandola, che scrive una lettera al responsabile nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli. «Essendo in presenza di un'emergenza sanitaria scrive la Di Venanzi - sento il dovere di chiederle di intervenire presso le autorità competenti per sbloccare i lavori, momentaneamente sospesi, nei corpi A e B dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Amandola, nel rispetto dell'ordinanza 37 del commissario straordinario per la ricostruzione Errani. Il suo intervento raggiungerebbe un duplice obiettivo: disporre per l'attuale emergenza Coronavirus di un ospedale di circa 14.000 mq, provvisto di rete di ossigenazione e, al tempo stesso, garantire nuovamente la tutela della salute ad un bacino di circa 20.000 abitanti dell'area disagiata montana. Mi preme sottolineare conclude la presidente - che il Vittorio Emanuele II di Amandola può essere velocemente recuperato nella sua interezza, come attestato dalla relazione tecnica sulla vulnerabilità sismica, redatta dall'Asur Marche nel maggio 2019». Già da tempo il comitato porta avanti la proposta di sistemazione del vecchio ospedale Vittorio Emanuele II, ora aperto solo in alcune parti recuperate per ospitare i servizi sanitari rimasti ma non la degenza, attualmente rappresentata dal reparto di Medicina generale, da dopo il terremoto del 2016, ospitato al Murri di Fermo. Il dibattito sul virus riaccende l'attenzione sull'offerta sanitaria sui Sibillini che attendono il futuro ospedale in un'area poco distante dal centro cittadino.

Francesco Massi

