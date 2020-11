«ORA SPERIAMO SIA SOLO PER QUALCHE SETTIMANA»

LE SCUOLE

FERMO Se l'aspettavano, gli studenti delle scuole superiori. Sapevano che il ritorno della didattica a distanza era nell'aria. Da una settimana, tre quarti di loro avevano ricominciato a seguire le lezioni da casa. Quelli più grandi, degli ultimi tre anni. Da martedì, toccherà a tutti. Così ha deciso la Regione, con un'ordinanza firmata ieri mattina dal presidente Francesco Acquaroli. Tutti a casa fino al 24 novembre compreso.

Il periodo

In queste tre settimane, gli studenti delle superiori potranno tornare a scuola solo per le ore di laboratorio e per i compiti in classe. A decidere, comunque, saranno i presidi. Potranno restare in aula solo gli studenti «con bisogni educativi e speciali» e quelli «con difficoltà di collegamento telematico dal proprio domicilio». Ai maxiparcheggi, ieri, all'una e mezza, di ragazzi che prendevano l'autobus ce n'erano pochissimi. Tra quelli già a casa e quelli che hanno approfittato della giornata di sole per allungare il ponte dei Santi, i pullman sono sfilati via quasi vuoti. I pochi che non hanno mancato l'ultimo giorno di scuola in presenza sono di primo e secondo. Aspettano il bus in gruppetti. Le mascherine le portano in pochi. Dicono di essere preoccupati per la didattica a distanza, con cui dovranno fare i conti per almeno tre settimane.

Le reazioni

«La decisione è giusta perché serve a contenere i contagi, ma è triste dover lasciare la classe dopo così poco tempo», dice una ragazza del primo Scientifico. Sono proprio gli studenti del primo anno a sentirsi più penalizzati. Quelli che, fino ad oggi, si è cercato di proteggere, facendoli restare in classe per abituarsi alla nuova scuola. Ma gli stessi che la didattica a distanza l'hanno già sperimentata pochi mesi fa, in terza media, e della quale non tutti hanno un buon ricordo. «Seguire le lezioni da casa non è semplice. Non sempre si capisce bene quello che dicono i professori e poi, così, ci sono tante distrazioni», dica una ragazza del secondo Iti. «Lezioni a casa e verifiche in classe, per me, non ha molto senso. Mi dispiace non poter andare più a scuola insieme ai miei compagni. Speriamo che sia solo per qualche settimana», aggiunge un'altra. «Primi e quinti avrebbero dovuto lasciarli a scuola. I primi perché sono all'inizio, i quinti perché hanno gli esami di maturità», fa una ragazza delle Scienze umane.

La scala

Appoggiato alla ringhiera della scala che collega due piani dei parcheggi c'è un gruppetto di studenti dell'Artigianelli. Loro sono tra quelli che soffriranno meno la didattica a distanza. «Da casa dice uno faremo solo le lezioni di teoria. Per la pratica, staremo a scuola. Sono contento, perché a casa mi annoio. Così, il tempo passerà più in fretta». Perché il problema, com'era successo durante il lockdown, sarà proprio il tempo. Quello che i ragazzi, senza poter andare scuola, con le attività pomeridiane sospese e i locali chiusi, dovranno trovare il modo di far passare.

La scelta

«Si potevano prendere provvedimenti prima, magari stando più attenti ai pullman e mettendone di più», dice una ragazza del primo Iti. «A scuola aggiunge un'altra ci sentiamo sicuri. Portiamo le mascherine e manteniamo le distanze. Non è lì che ci si contagia». «Fare lezione da casa fa una terza non sarà facile. Mancherà il rapporto con i compagni e, vedere i professori attraverso uno schermo, non sarà la stessa cosa».

Francesca Pasquali

