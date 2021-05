Ora riparte la carica dei commercianti «Vetrina sul centro»

IL COMPARTO

FERMO I primi turisti che domenica hanno fatto capolino in centro facevano ben sperare. Ma poi è arrivato lunedì e piazza e le vie attorno si sono risvuotate. Con i divieti e l'emergenza sanitaria manca la vita di prima. «Speriamo che questo periodo passi presto e che il centro torni a vivere. Se riparte un settore, a cascata, ripartiranno anche gli altri», dice Alessandra Remia di Le petit bijou. La negoziante ha ripreso le aperture nei weekend. Spera nel passeggio, nella normalità. Che già sarebbe tanto.

Il desiderio

«C'è voglia di coccolarsi, anche solo con un pensiero. Comprare qualcosa per sé, non potendo fare altro, è già qualcosa. Ti gratifica. Ma la spesa resta contenuta», aggiunge la commerciante. Il cruccio, adesso, sono le cerimonie. Maggio, mese di comunioni e matrimoni che non decollano. E che tengono con il fiato sospeso una marea di attività in qualche modo legate a questo genere di eventi. Vestiti, accessori, bomboniere, fiori, intrattenimento e chi più ne ha più ne metta. «Il nostro è un settore molto penalizzato e mai ripartito. Ad oggi è tutto fermo», dice Emanuela Ferroni di Archimede Wedding. Aspettano il 15 maggio, gli addetti ai lavori. Sperano che il nuovo decreto, per loro, porti buone nuove. «Viviamo nell'incertezza. L'anno scorso, chi ha saputo aspettare, qualcosa, tra luglio e settembre, ha fatto. Quest'anno, ho paura che le restrizioni saranno ancora maggiori», spiega la commerciante.

La cliente

Nel negozio a due passi da piazza entra una donna. Cerca i confetti per una laurea. Mandorla o cioccolato, non sa decidersi. Dice che ripasserà. «Le forniture scarseggiano. Le consegne non arrivano. È tutto bloccato», fa sapere la negoziante che, però, non si abbatte. «Cerco di essere ottimista dice , lavoro con le spose: non posso non esserlo». È arrabbiata, invece, Nadia Cutini. Ce l'ha «con chi fa leggi» che «non sono uguali per tutti». «Di pomeriggio, qui è il deserto. La gente non esce più. Ha paura e non ha soldi. Per i piccoli negozi è impossibile resistere. La catena si è interrotta e non so se ripartirà», le parole della titolare del negozio di abbigliamento di corso Cefalonia. Lei, a mollare, però, non ci pensa proprio. Ha anche rilevato la pelletteria lì di fianco, «una vetrina vuota in meno». Ma gli incassi languono. E le settimane di chiusure forzate si fanno sentire.

Le consegne a casa

«Non tutti possono permettersi le consegne a domicilio. La gente si è abituata a comprare online, mentre a noi continuano a chiedere soldi. Ma se non lavoriamo, come facciamo a pagare?», si chiede la commerciante. Che è la stessa domanda che si fa Tiziano De Santis, affacciato dalle scalette della sua gioielleria. «Aspettiamo tempi migliori. Ogni attività ha la sua clientela, ma il momento è difficile per tutti, I tempi di chiusura sono stati troppo lunghi. Come si fa a recuperare, con la gente che ha paura di spendere? Ma, intanto, per noi, le spese restano».

La bella stagione

Fuori dal coro Gianna Poletti di Barney, in piazza del Popolo. La commerciante si dice ottimista. Spera nella bella stagione, nella voglia di tornare a vivere. «Abbiamo ripreso bene racconta : le persone hanno voglia di cambiare e comprare qualcosa di nuovo. Anche solo vederle passare mette di buon umore. È un segnale di ripresa».

Francesca Pasquali

