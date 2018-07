«Ora ricordiamo Emmanuel ma basta con le polemiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ANNIVERSARIO FERMO Da più di un anno Emmanuel Chidi Namdi riposa nel suo Paese. Il corpo del trentaseienne ucciso il 5 luglio del 2016 è stato riportato in Nigeria. In silenzio, senza clamori. A due anni esatti dalla morte, stasera la città lo ricorderà con un evento al Girfalco. Nessuna marcia, a differenza dell'anno scorso. Ma un evento culturale, nel segno dell'integrazione.I dubbiIntanto, i fermani, finiti loro malgrado di colpo sotto i riflettori, continuano a interrogarsi. Lo fanno nelle piazze reali e virtuali, nei bar, per le...