«Ora rafforzare le strutture del territorio»

LA POLEMICA

FERMO Riaprire gli ospedali periferici. Per non farsi trovare impreparati di fronte a una nuova impennata di ricoveri. E per evitare che il Murri, l'unico nosocomio della provincia, torni quasi tutto Covid. Lo chiede il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi. «L'Asur dice deve riorganizzare completamente gli spazi, rafforzando e riutilizzando le strutture periferiche e guardando prima di tutto a quelle che fanno parte del suo patrimonio, per dare servizi migliori ai cittadini». Fa l'esempio dell'ex distretto sanitario elpidiense, Terrenzi, «oggi completamente vuoto, ma che, usato, servirebbe per liberare altre strutture». E dell'ex ospedale che, l'anno scorso, fu utilizzato per i pazienti post-acuti del Covid. Riconvertire i presidi periferici, permetterebbe anche «di trovarsi con strutture messe a posto e funzionanti». Un ragionamento che l'Area vasta 4 potrebbe dover fare a breve, quando come ci si aspetta il numero dei ricoverati positivi salirà ancora e, per trovare posti letto, dovrà scattare la cosiddetta fase 3, cioè la riapertura del reparto di Medicina Covid, con un ulteriore riorganizzazione degli spazi. Quella che Terrenzi vorrebbe scongiurare. Da qui, l'appello a «riorganizzare le strutture nel migliore dei modi, investire sul personale e a non farsi cogliere impreparati». Il Fermano, intanto, conta un'altra vittima del Covid, la 324esima dall'inizio della pandemia: una donna di 88 anni di Falerone, deceduta nella Rsa di Campofilone. Ventisei i positivi ricoverati al Murri: quattro in Terapia intensiva e ventidue in Malattie infettive. Tre, ieri, i pazienti in attesa al Pronto soccorso. Il virus continua a correre nella nostra provincia, dove ieri si sono registrati 116 nuovi casi. Le persone in quarantena sono 1.540 persone (+130 più di lunedì), di cui due sintomatiche. Cresce la curva dei positivi a Fermo. Ieri erano 275, le persone in quarantena 412. Preoccupa la situazione di Montegranaro, dove ieri i contagiati erano 166 e le persone in quarantena 237. Ma il Comune veregrense ha poco più di un terzo degli abitanti del capoluogo (12.722 contro 36.812). Seguono Porto Sant'Elpidio con 127 casi, Porto San Giorgio con 100, Sant'Elpidio a Mare con 87, Monte Urano con 49 e Monte San Pietrangeli con 47. Situazione, quest'ultima, pure sotto la lente. Quattro i Comuni a zero contagi: Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Montefalcone Appennino e Montelparo.

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA