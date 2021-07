«Ora che ripartiamo non abbiamo bisogno di altra burocrazia»

C'è chi spera che non verrà mai introdotto e chi lo renderebbe obbligatorio per tutto, o quasi. Chi cerca di mediare e chi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. Fa discutere l'ipotesi Green pass per accedere a certi locali e servizi, in queste ore al vaglio del governo. Una linea unitaria, per adesso, non c'è. Ma la certificazione verde potrebbe diventare obbligatoria per entrare nei luoghi a rischio assembramento. Che, d'estate, non mancano. E non sarebbero esclusi neppure palestre e ristoranti. «L'ennesimo problema. Quando ci riprenderemo?», si chiede Alessandra Corradini della palestra Colosseum di Fermo. A sudare tra attrezzi e tapis roulant sono soprattutto i giovani ragiona la titolare , proprio quelli che si stanno vaccinando meno.

I limiti

«Per noi, sarebbe tanto limitante. Non è che i ragazzi che vengono tutti i giorni e tutti i giorni possono fare il tampone», dice Corradini. «Già è penalizzante così prosegue , con le prenotazioni e i distanziamenti. Con il Green pass, diventerebbe ancora peggio. E dire che i clienti sono tornati. Quelli dell'anno scorso, per recuperare i mesi non sfruttati, ma anche qualcuno nuovo. Invece, continuiamo a vivere sospesi, senza certezze e senza la possibilità di programmare l'attività». Per spiegare perché è favorevole al Green pass non solo per i ristoranti, ma «per tutte le attività commerciali», Carlo Nicolai racconta quello che gli è capitato qualche giorno fa. «Si sono presentati tre turisti che non avevano prenotato, due sui trent'anni, uno sui sessanta», spiega il titolare della Locanda del Palio di Fermo. «Hanno chiesto se c'era posto. Gli abbiamo rimediato un tavolo e chiesto nome e numero di telefono per il tracciamento. Hanno detto che era illegale e che se ne sarebbero andati. Non hanno fatto in tempo, perché li ho mandati prima via io». Si dice «d'accordissimo», il ristoratore, con l'idea di introdurre il pass verde, perché «la salute è un diritto e un dovere». I tre clienti mancati, fa sapere Nicolai, per ora, sono stati gli unici a fare storie. Gli altri, «più di cento al giorno», alle regole per non contagiarsi ormai sono abituati. Stefano Alessandrini, invece, il Green pass, lo vede un po' come il male minore.

L'alternativa

«Se l'alternativa sono le chiusure o lavorare solo a pranzo o solo all'esterno, allora sono favorevole», dice il titolare della Trattoria Trentasette di Porto Sant'Elpidio. Ma c'è un ma. «Non deve essere il gestore a pagare per un'eventuale omissione e a fare da controllore, ma gli organi di controllo che, se trovano qualcuno senza, lo multano», spiega Alessandrini. Che parla di una stagione «movimentata» e di clienti non sempre ligi alle regole, «quelli che non hanno vissuto il Covid sulla propria pelle o su quella di qualche famigliare». Di introdurre il Green pass in discoteca si parla da parecchio. Avrebbe dovuto essere il lasciapassare per riaprire i primi di luglio, ma così non è stato. Ora, forse, ci si riproverà. «Non vedo perché chi è vaccinato o presenta un tampone negativo non possa entrare. In questo momento, siamo le attività più discriminate. Chiusi da un anno e mezzo, come se fossimo gli unici possibili veicoli di contagio. Una discriminazione non comprensibile», dice il titolare del Le Gall di Porto San Giorgio, Daniele Maria Angelini. Che sta trattando con la Croce Azzurra sangiorgese «per i tamponi rapidi a prezzo politico» da far fare ai ragazzi. Un modo, spiega l'imprenditore, per «cercare di dare ai giovani una possibilità di essere liberi e a chi gestisce un'attività di poterlo fare in maniera economicamente efficace». L'alternativa prosegue Angelini è che i tamponi li passi gratis l'Asur. Ma il Green pass potrebbe diventare obbligatorio pure per salire sui mezzi pubblici.

I mezzi pubblici

«A noi andrebbe bene, ma questo maggior controllo dovrebbe portare alla diminuzione o all'eliminazione dei limiti di capienza a bordo», spiega il presidente della Steat, Fabiano Alessandrini. «Se diventasse l'unica modalità di accesso chiosa , le limitazioni che ci sono state imposte non servirebbero più».

Francesca Pasquali

