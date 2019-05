Ora c'è un'app per entrare fra le offerte del territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIO FERMO Per il Fermano il turismo del futuro passa attraverso lo smartphone. E una app. Quella di Marca Fermana, presentata nei giorni scorsi a Servigliano. Una volta scaricata, Smart Marca permette di visitare virtualmente i luoghi più interessanti della provincia. Grazie alla realtà aumentata, i visitatori possono, per esempio, entrare dentro un quadro o passeggiare in luoghi che non esistono più. Possono farlo da casa, infilando lo smartphone in paio di occhiali 3d. Ma, soprattutto, sul posto, così da rendere la visita...