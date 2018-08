Opposizione all'attacco sulle condizioni del cimitero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICAMONTEGIORGIO Situazione da bollino rosso per il cimitero comunale, almeno stando a quanto riporta Una Nuova Stagione per Montegiorgio. Il gruppo di opposizione, vivacissimo in questi primi mesi post-elezioni, tornano alla carica con una nuova interrogazione all'amministrazione comunale, corredata da foto eloquenti, stavolta sulle condizioni del camposanto montegiorgese. «Sono stati effettuati diversi lavori presso il cimitero, ma in nessuno sono state integrate queste piccole cose, che avrebbero portato grande sollievo a quanti vi...