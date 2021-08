OLTRE DUEMILA PERSONE PER IL COLLEGAMENTO SULLA DIRETTA SOCIAL

LA RIEVOCAZIONE

FERMO Le lacrime del priore Marco Tirabassi mentre corre verso il Palio e lo bacia. La corsa forsennata di Alessio Migheli (Girolamo nel mondo dei Palii) in sella a una strepitosa Viky Fortuna. I contradaioli di Molini Girola che invadono il campo di gara, s'abbracciano forte e cantano. S'è tinto di verdeazzurro il Ferragosto fermano. Molini Girola ha conquistato il suo quarto Palio, dopo i successi dell'83, dell'86 e del 2010. Finale senza storia quello che ha visto schierati dietro al canapo di viale XX Settembre anche i mezzosangue di San Bartolomeo, Pila, Torre di Palme e San Martino (questo l'ordine di arrivo). Con il cavallo vincitore che ha dominato la gara, tagliando per primo il traguardo.

Gli spalti

Tripudio sugli spalti con i contradaioli che hanno invaso la pista e corso verso piazza. Una festa attesa da undici anni, salutata con cori e tamburi. Caduta, nella prima batteria, Sara Spampatti, la fantina di Campolege, unica donna in gara. Il cavallo, Tempesta da Clodia, è arrivato da solo a fine percorso, dopo gli altri quattro. Nessuna conseguenza per la fantina, ma grande delusione per i contradaioli. È sfumato ancora il sogno di Pila che, da 39 anni, aspettava la seconda vittoria, dopo la conquista del primo Palio, nell'82. I biancocelesti hanno vinto la seconda batteria. Ubert Spy sembrava in gran forma, ma in finale non è riuscito a sfondare. È rimasta ferma al via Una Dea, la cavalla di Castello. Ha dedicato la vittoria «ai nostri contradaioli morti per il Covid», Tirabassi. «Abbiamo lavorato giorno e notte. Un altro stop sarebbe stato troppo», ha aggiunto. È arrivato dal Palio di Siena, Migheli. «Con un cavallo così sarebbe stato impossibile non vincere», ha detto, prima di essere preso in braccio dai contradaioli in festa.

L'albo d'oro

Con la vittoria di domenica, Molini Girola raggiunge Campiglione, Campolege e Fiorenza a quota quattro. San Bartolomeo e Torre di Palme restano le contrade più titolate, con sei cenci a testa. Segue Capodarco con cinque. Tre i Palii di Castello, due quelli di San Martino. Chiude Pila con uno. Un Palio che sa di rinascita, quello dell'altro ieri. Ma che ha dovuto fare i conti con la pandemia. Mille i posti a sedere autorizzati, ma tanti sono rimasti vuoti. Un po' per il caldo che non ha dato un attimo di tregua, un po' per il costo del biglietto che, quest'anno, è schizzato a venti euro. Così, in tanti il Palio l'hanno seguito a distanza, dalla pagina Facebook della Cavalcata dell'Assunta, che l'ha trasmesso in diretta. Collegate c'erano più di duemila persone. Quelli che non hanno voluto mancare all'appuntamento di Ferragosto hanno dovuto fare i conti con un sole impietoso. Come i settecento figuranti che, alle 15, hanno sfilato per il centro. Partiti della chiesa del Carmine, sono scesi in via Roma e, risalendo per via XX Settembre e viale Veneto, sono tornati in piazza. La giornata clou della Cavalcata s'era aperta di mattina col pontificale al Duomo. Dove il Palio dell'anno scorso, realizzato come quello di quest'anno da Massimiliano Berdini, è stato donato all'Assunta. Sarà esposto ogni anno a Ferragosto assieme alla tovaglia policroma ricamata dalle monache benedettine nel 1917, come voto alla Madonna per la fine della Prima guerra mondiale. Allo stesso modo, il Palio non assegnato simboleggia la preghiera per la fine della pandemia.

Francesca Pasquali

