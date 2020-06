Olandesi, belgi, inglesi, israeliani: l'entroterra fermano si conferma meta ambita dai turisti stranieri. Con lo sblocco, il 16 giugno, del confine austriaco, i primi si preparano a partire. A Servigliano li aspettano per fine mese. «Alcuni ristoranti fa sapere il sindaco Marco Rotoni mi hanno comunicato che negli ultimi giorni c'è stato un aumento delle prenotazioni. Si tratta di persone che hanno case di proprietà nelle campagne di Servigliano o che ne hanno presa una presa in affitto o che alloggeranno in qualche B&B. Per noi è un timido segnale di ripresa». Gli stranieri amanti dei nostri borghi ormai non sono più una novità. Quest'anno, però, la loro presenza era in forse e, in parte, lo è ancora. Se la costa teme che boicotteranno il mare, l'entroterra tira un sospiro di sollievo. Le cose cominciano a muoversi e i primi contatti sono partiti. Loro, a quanto pare, reduci da mesi di lockdown, quest'anno più degli altri non vedono l'ora di rilassarsi. Lo faranno nei B&B, ma soprattutto in quelle che erano case abbandonate e che, passo dopo passo, hanno trasformato in lussuose villette di campagna, con piscina e giardino. Buona parte dell'anno, i proprietari lo passano in patria. Poi, d'estate, vengono a svernare da noi, al caldo. O affittano ai connazionali in cerca di pace e tranquillità. Un giro tutto privato, di cui i Comuni sanno poco, ma che è linfa vitale per l'indotto che fatica a ricominciare. Perché i turisti stranieri girano e consumano. E, già da un po', provano a integrarsi. «La storia che li voleva isolati in campagna, senza contatti con nessuno, era valida fino a qualche anno fa. Adesso vogliono partecipare alla vita di paese», spiega il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani. Anche qui, nel mezzo della Valdaso, da anni i turisti stranieri sono di casa. L'auspicio è che, quest'estate non faccia differenza. «Non ho notizie certe dice il primo cittadino , ma ho sentito che qualcosa si sta muovendo. Il nostro borgo ha sempre avuto il suo fascino per i turisti stranieri. Speriamo che la tendenza sia confermata perché, ormai, si prediligono sempre più le zone lungo le vie di collegamento e i borghi come il nostro, purtroppo, finiscono per essere penalizzati». Il Comune più amato dagli stranieri per convolare a nozze, fa anche i conti con le cerimonie annullate. Una perdita notevole per un business dai numeri in forte crescita. A settembre si dovrebbe riprendere, Codiv permettendo.

