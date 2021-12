Ok all'adozione della Convenzione di Faro Così nasce una Comunità di patrimonio

FALERONE Il Consiglio ha approvato l'adozione della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società promossa dal Consiglio d'Europa. Nasce una Comunità di patrimonio che si unisce alla rete per favorire la partecipazione e la responsabilità sociale, migliorare l'ambiente di vita e la qualità della vita, gestire la diversità culturale e la comprensione reciproca, sostenere una maggiore coesione sociale. La decisione del Comune nell'ambito del progetto Living with earthquakes promosso nel 2017 dall'Università Politecnica delle Marche con l'Università di Cambridge. Le summer school del 2018 e 2019 si sono fondate sulla considerazione della natura sismica delle terre appenniniche, elemento costitutivo e identitario che ne ha segnato la storia. Altro elemento del progetto è stato creare una sinergia tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche nella convinzione che per salvare un patrimonio di così grande valore la ricostruzione non può limitarsi ai pur necessari interventi tecnici ma deve interessare la sfera sociale e dare voce ai cittadini. Il partenariato con l'Università di Macerata, in particolare l'apporto delle cattedre di Filosofia delle professoresse Carla Danani e Donatella Pagliacci, ha aperto un dialogo sul valore della memoria delle comunità e stimolato l'interesse dei più giovani. La mappa di comunità è stata esposta sul corso principale.

