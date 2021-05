Oggi la virologa Capua

collegata con Amandola

Incontro importante, tramite videoconferenza, con uno dei più prestigiosi scienziati nel campo della virologia. Questa mattina alle 11 la famosa virologa Ilaria Capua (nella foto) è in collegamento in diretta dagli Usa con gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola. L'illustre ospite parlerà dei virus, quindi anche del sars-cov2 che ha causato questa pandemia, spiegando tutti gli aspetti scientifici del virus, le ricadute sociali, precauzioni da adottare, eventuali pericoli, cosa ci aspetta per il futuro, ma anche rassicurazioni. Insomma una lezione per capire a fondo e non avere paura, da una fonte tra le più autorevoli al mondo, che darà risposte scientificamente fondate ai tanti interrogativi che rimangono in piedi sul Covid 19 e simili. Nell'occasione presenterà anche il suo libro Il viaggio segreto dei virus edito da De Agostini. L'appuntamento fa parte del progetto Incontriamoci con portato avanti dall'Istituto Comprensivo e che vede incontri con personaggi illustri di vari settori. Capua, spesso presente in programmi televisivi nazionali e internazionali, dirige il centro di eccellenza On Health dell'Università della Florida, che promuove l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Dando così vita al concetto di Salute Circolare, ovvero vista come un sistema integrato tra salute dell'essere umano, degli animali e delle piante. Un'iniziativa di grande interesse, dunque, per gli alunni che avranno modo di saperne di più sul virus attraverso la voce di una virologa molto conosciuta e apprezzata per la sua preparazione nel campo. Prossimo appuntamento sabato 29 con la scrittrice e docente Chiara Vergani che parlerà invece di un altro tema, bullismo e cyberbullismo.

Francesco Massi

