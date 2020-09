Occhio agli orari di uscita Deciso lo scaglionamento

LE SUPERIORI

FERMO È un «cantiere» l'Iti Montani, «dal punto di vista della struttura e dell'organizzazione interna». Lo definisce così la nuova preside Stefania Scatasta, che ha preso il posto della pensionata Margherita Bonanni. Un inizio in salita per l'ex dirigente di Ipsia e Liceo artistico che, senza perdere il sorriso, ammette le difficoltà con cui si trova a fare i conti in questi giorni.

Il momento

«La situazione ci preoccupa dice , ma ci vede come sempre pronti alla sfida. Per me, il momento è difficile anche dal punto di vista emotivo. Ho chiuso un percorso professionale importante, per aprirne un altro altrettanto importante. Mi porto dietro il bello e il positivo di un'esperienza professionale complessa e piacevole, durante la quale ho stretto amicizie profonde. L'accoglienza ricevuta al Montani mi fa pensare che ci sarà continuità ed è questo che mi fa stare serena». La storica scuola fermana è oggi smembrata in sette plessi, compreso quello di Montegiorgio. Dal terremoto in poi, è stato tutto un problema dietro l'altro. Il crollo del tetto del triennio ha dato il colpo di grazia. Gli studenti si sono dovuti sparpagliare un po' qui un po' lì. Poi è arrivato il Covid.

Le cifre

L'istituto quest'anno sarà frequentato da poco meno di 1.500 alunni. Lunedì prossimo, 54 classi faranno lezione a scuola, mentre 20 da casa. Sono quelle che frequentano le sedi dove sono ancora in corso i lavori, che dovrebbero, però, terminare a breve. L'obiettivo della preside è di riportare tutti in classe dopo le elezioni. «Abbiamo un piano a, un piano b e, se dovesse servire, anche un piano c. Stiamo facendo la nostra parte, ma c'è anche il patto di corresponsabilità con le famiglie», dice Scatasta che, per dopodomani, ha chiesto e ottenuto un incontro in Prefettura con la Provincia, «per accendere un faro sugli edifici scolastici del Montani»

Il futuro

«Di tempo ne è passato spiega , ora abbiamo bisogno di proiettarci nel futuro e capire, da qui a tre anni, quale tempistica ci metterà in condizione di fare determinate scelte per il bene dei ragazzi». Tra quelle fatte, una riguarda il convitto. I 51 convittori potranno prendere possesso delle stanze da lunedì. I semiconvittori, un centinaio in tutto, dovranno, invece, aspettare il 1° ottobre. Anche i laboratori non partiranno subito. «Li stanno allestendo fa sapere la dirigente e resteranno chiusi le prime due settimane. Poi proveremo a recuperare l'attività tanto penalizzata l'anno scorso».

