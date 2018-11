«Occhi elettronici e più controlli per la sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Scovare i due ragazzini che hanno rotto le fioriere è solo l'ultima prova dell'utilità delle telecamere. «Quando siamo arrivati ce n'erano solo 33, di cui funzionanti sì e no 10. La maggior parte registravano in loco, perciò non vedevamo le immagini», dice l'assessore alla Sicurezza Mauro Torresi. E adesso?«Siamo a 55, tutte nuove, collegate con la nostra centrale in piazza Dante. Tutte registrano in centrale e tutte possono essere visionate. Perciò, se ci accorgiamo che qualcuna non funziona, possiamo intervenire. Inoltre, abbiamo...