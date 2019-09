Nuovo skate park a Lido Tre Archi Lavori più vicini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTO FERMO Sono molti i ragazzi che ne chiedono una e presto la città di Fermo l'avrà: a Lido Tre Archi sorgerà uno skate park, dove tutti gli skaters, come vengono definiti coloro che praticano questo sport, potranno andare con le proprie tavole. La notizia l'ha data il sindaco Paolo Calcinaro, durante il suo intervento in occasione della festa dello sport, Buon Campionato. «Sono molti i ragazzi che ce la chiedono, numerose sono state le richieste per poterne avere una» commenta Calcinaro che aggiunge anche che «il progetto è...