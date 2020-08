Nuovo sindaco, sfida rovente le carte dei quattro candidati

LE COMUNALI

FERMO A tre settimane dal voto, la sfida per le comunali entra nel vivo. La campagna elettorale partita in ritardo per il Covid recupera il tempo perso. Una corsa anomala, alla fine di un'estate altrettanto anomala. Le carte dei quattro candidati sindaco sono tutte sul tavolo. La partita, c'è chi dice che è ancora tutta da giocare. Per altri, invece, il risultato è scontato. Favorito è il sindaco uscente Paolo Calcinaro. Uno perché, alle amministrative, spesso viene premiata la continuità. E due perché, almeno a parole, è parecchio amato dalla gente.

Il primo turno

In tanti sostengono che «Paolo potrebbe vincere al primo turno». Lo schieramento che si è costruito attorno è variegato che più non si potrebbe. Lui si dice sicuro di riuscire a mettere tutti d'accordo, «per il bene della città». Se si andrà al ballottaggio, è probabile che dovrà vedersela con Renzo Interlenghi e le sue quattro liste, col Pd «che fa da perno». Qualche sorpresa potrebbe riservarla la Lega. La benedizione di Matteo Salvini da piazzale Azzolino ha lanciato Lorenzo Giacobbi alla corsa per la poltrona da sindaco. La coerenza premierà il Carroccio? L'outsider è Stefano Fortuna, il più giovane dei quattro, sponsorizzato da Movimento 5 Stelle e L'Altra Fermo.

La carica dei consiglieri

La carica dei 343 consiglieri, uno ogni 110 abitanti è già in campo. Divisi in 12 liste, dispensano santini a destra e a manca. C'è chi ha sposato la tradizione ed è partito col porta a porta e chi, per chiedere il voto, usa i social. Calcinaro di liste ne ha cinque: l'ammiraglia Piazza Pulita, La città che vogliamo del vice Francesco Trasatti, Fermo si muove (civica con cui ha cominciato il sindaco, ormai dieci anni fa), Non mi Fermo dell'assessore Mauro Torresi e Fermo Forte, che annovera parecchi ex di Forza Italia. In tutto, fanno 158 candidati. A scendere di numero, c'è la coalizione di centrosinistra, capitanata da Interlenghi, con Partito Democratico, Fermo Coraggiosa (l'ala più a sinistra, nata sulla scia delle regionali in Emilia-Romagna), Fermo Capoluogo, che ha diversi nomi da fuori città, e Agire Locale, tutta under 40. I candidati sono 104. Stefano Fortuna è riuscito nell'impresa di trovare un alleato ai 5 Stelle. Insieme ai grillini c'è, infatti, L'Altra Fermo.

La civica di sinistra

La civica di sinistra di Rossi, Buondonno e Volponi ha preferito i pentastellati all'alleanza col Pd. Le due liste insieme fanno 49 candidati. La Lega corre da sola. Lorenzo Giacobbi tenta l'impresa titanica. Il Carroccio, a Fermo, punta tutto sulla coerenza, dopo la frattura con Forza Italia e Fratelli d'Italia che, in questa tornata non presentano il simbolo e appoggiano Calcinaro. Queste le pedine sulla scacchiera. Il resto è campagna elettorale che, tra mascherine e distanziamenti, per ora, si gioca quasi tutta a suon di comunicati e sui social. Di programmi si parla ancora poco, ma le bacheche dei candidati, da settimane, si sono trasformate in piazze virtuali in cui si discute (poco) e si litiga (tanto). Ogni argomento è buono per fare polemica. Le code di paglia si incendiano per un nonnulla. La Lega avrebbe voluto presentarsi compatta. Non c'è riuscita e adesso se la prende con le altre forze di centrodestra.

La polemica

«Meglio soli che male accompagnati. L'importante è andare in giro per Fermo a testa alta», ha detto Salvini l'altro ieri. «Noi sì che ci mettiamo la faccia», rincara la dose Giabobbi. Rispetto a cinque anni fa, Calcinaro ha allargato di parecchio la compagine che lo appoggia, aprendo le porte a ex tesserati di destra e sinistra. C'è chi lo taccia di opportunismo e chi è convinto che non riuscirà, in caso di vittoria, a barcamenarsi tra anime tanto diverse. Lui tira dritto. Interlenghi è partito in sordina. Poi, negli ultimi giorni, ha messo il turbo. Se dovesse arrivare al ballottaggio, non escluderebbe l'apparentamento con Fortuna e co., ma è tutto da vedere. I Cinque stelle potrebbero essere l'ago della bilancia, ma loro pensano in grande. «Siamo l'altro che serve alla città», va ripetendo il candidato sindaco. Il clima, già surriscaldato, nei prossimi giorni non potrà che infiammarsi.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA