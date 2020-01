Nuovo rondò a Molini Girola lavori pronti a decollare

FERMO Inizieranno a breve i lavori per la rotatoria a Molini Girola. «Una bella notizia, non solo per Fermo ma anche per il territorio del Fermano, quella dell'inizio dei lavori di questa rotonda attesa da decenni, forse da quasi mezzo secolo. Un intervento importante voluto fortemente da Comune e cittadini che si sono fatti struttura portante della richiesta insieme al Comune di Fermo, e a cui Provincia e Regione hanno aderito compartecipando e che sono a ringraziare». Le parole del sindaco commentando l'avvio a breve del cantiere per la nuova rotatoria che verrà realizzata all'intersezione tra la SP 157 Girola e la SS 210 Fermana Faleriense, dopo che proprio ieri è stato apposto il cartello dei lavori. «Sicuramente ha proseguito il sindaco- è un primo passo di tre snodi fondamentali per la nostra città. Abbiamo già sottoscritto anche la convenzione con Anas per la realizzazione della rotonda fra Marina Palmense e Torre di Palme che sarà appaltata entro un anno, un anno e mezzo, perché è stata inserita fra i prossimi lavori di Anas. Attendiamo che la Regione, dopo aver stanziato i fondi per la rotonda - anche questa molto attesa - fra San Marco e San Tommaso, ci invii la convenzione da sottoscrivere per partire con la progettazione e l'appalto, affinché entro il 2021 si riesca a vedere il lavoro ultimato». Soddisfazione anche dal consigliere comunale Stefano Faggio che ha aggiunto: E'un'opera attesa e necessaria, in un tratto stradale importante sia in entrata che in uscita dalla città, che si aggiunge ai tanti interventi realizzati o in corso di realizzazione per il quartiere di Molini Girola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA