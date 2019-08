Nuovo polo entro un anno e più sicurezza nelle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CANTIERI FERMO Mentre gli alunni si godono le ultime abbondanti tre settimane di vacanze, in città si fa il punto sullo stato dei plessi scolastici comunali, sugli interventi da fare e su quelli fatti, su quelli che si faranno e che invece si stanno già facendo. Da quelli eseguiti durante l'estate per miglioramenti strutturali ai plessi Sant'Andrea, Fracassetti e San Giuliano a quelli che stanno per partire come l'adeguamento sismico della materna di villa Vitali, sono molte le azioni in campo, finanziate con fondi comunali e con...