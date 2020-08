Nuovi sindaci, partono i duelli

LE ELEZIONI

FERMO Ci siamo. Scaduto ieri mattina alle 12 il termine per la presentazione delle liste in vista delle Comunali del 20 e 21 settembre. Oltre a Fermo, si vota anche a Montefortino, Santa Vittoria in Matenano e Montelparo per quanto riguarda l'area montana a ridosso dei Sibillini, e a Monterubbiano. Monteleone e Montottone per l'area a cavallo fra Valdaso e costa. In gran parte dei Comuni, Fermo compresa, i primi cittadini uscenti vanno a caccia della conferma. Nel capoluogo Paolo Calcinaro lo fa con il sostegno di 5 liste; 4 quelle per Renzo Interlenghi, 2 per Stefano Fortuna e una per Lorenzo Giacobbi. La maggioranza uscente punta su uno schieramento interamente civico.

I monti

Anche nell'area montana i sindaci vanno a caccia della conferma. In particolare a Montefortino, ultimo avamposto fermano sui Monti Azzurri, Domenico Ciaffaroni vuole inanellare il record di 5 mandati, ovviamente non consecutivi, e schiera la sua squadra della lista Uniti per Montefortino. A competere sarà Francesco Petrocchi con la lista Ama il tuo paese Montefortino. Corre invece senza competitor, ed è l'unico caso in provincia, a Santa Vittoria in Matenano il sindaco uscente Fabrizio Vergari con la lista Futuro Matenano, per metà rinnovata. «Cinque anni fa avevamo 3 liste dice Vergari - ora se non ce ne sono altre significa che in questi anni abbiamo lavorato bene. Ci impegneremo per dare continuità. Importante però che la gente vada a votare, per evitare due anni di commissario se non si raggiunge la metà più uno degli aventi diritto iscritti alle liste elettorali». Due, poi, gli sfidanti a Montelparo. Il sindaco uscente Marino Screpanti per la lista Continuità e futuro per Montelparo se la dovrà vedere con Nazareno Marcantoni con la lista Montelparo. Un duello che si ripete anche nei centri più vicini alla costa. Il più grande, Monterubbiano, è l'unico dove non è in lizza il sindaco uscente. Maria Teresa Mircoli aveva infatti rassegnato le proprie dimissioni a pochi mesi dalla scadenza del mandato. La guida del paese resterà comunque al femminile visto che si sono candidate Meri Marziali e Anna Maria Albanesi.

L'impegno

Nei restanti 2 Comuni resta la scelta della caccia alla riconferma con Marco Fabiani che si presenta a Monteleone di Fermo e Giovanni Carelli ancora in lizza a Montottone dove se la vedrà con Nazareno Grazioli. In gran parte si conferma il desiderio di continuità anche perché spesso i sindaci rieletti hanno modo di affrontare meglio i problemi e tentate di concludere i progetti portati avanti negli anni precedenti. Ora il via alla campagna elettorale.

Francesco Massi

