Nuovi negozi ed eventi spingono il commercio «Ma stop alle chiusure»

FERMO Il confine tra commercianti contenti e commercianti insoddisfatti sta in pochi passi. Quelli che separano piazza del Popolo da corso Cefalonia. Se non fanno i salti di gioia per il Natale già quasi arrivato, i negozianti di piazza, poco ci manca. L'installazione delle attrattive per il lungo periodo di festa ha dato il via al periodo migliore per gli acquisti. Ma gli altri masticano amaro perché, dicono, lì, per adesso, stanno ancora indietro.

Le installazioni

Quando in piazza sono arrivati pista di ghiaccio, alberone meccanizzato e casette di legno, che terranno banco per le prossime settimane, si sono parlati e, in dodici, hanno deciso di fare da soli con gli addobbi. Hanno ordinato e pagato delle decorazioni luminose da mettere sopra gli ingressi dei negozi, che monteranno tra qualche giorno. Prima dell'arrivo dei lampadari (tipo quelli delle cene in piazza d'estate) che il Comune metterà lungo il corso. «Aspettare l'8 dicembre per accendere le luminarie è tardi», dicono dall'Argenteria Cardinali. Che nel corso hanno creduto, aprendo tre negozi.

Le tasse

«Paghiamo le tasse come i commercianti di piazza, ma siamo trattati peggio», dice a sua volta un esercente. Un altro punta il dito contro le transenne davanti alla chiesa della Pietà. «I lavori sono finiti quest'estate, ma sono ancora lì», spiega. Ma si punta soprattutto sulle richieste. Un altro commerciante, per movimentare la via, propone di portarci qualche casetta dei mercatini di Natale. «Almeno così si potrebbe allargare il giro», ragiona. Un altro ancora punta sulla sosta: «Sotto Natale spiega il Comune potrebbe incentivare il movimento con sconti o biglietti che i commercianti potrebbero dare ai clienti. Il corso va valorizzato perché i negozi sono quasi tutti qui».

Le vendite

Ma intanto sul fronte delle vendite si procede e si aspettano i giorni più importanti del prossimo mese: per lo shopping natalizio è ancora presto e le promozioni non hanno più l'appeal di una volta. Ma, a preoccupare i negozianti, è soprattutto l'incognita legata al Covid. «Ci siamo già passati e sappiamo quello che è stato. Un'altra chiusura sarebbe impensabile. Non lo racconteremmo. Ma, per adesso, non ci lamentiamo», dice Nadia Cutini che, in corso Cefalonia, gestisce una boutique. Da marzo dell'anno scorso, nel locale di fianco, ha aperto un negozio di accessori «che completa l'offerta».

Il taglio del nastro

Veronica Petracci il suo negozio di vestiti in piazza del Popolo l'ha aperto invece di recente, il 5 novembre. «La spinta me l'ha data il Natale e il giro che crea. Spero di contribuire al movimento del centro», dice la titolare di True's Style, che ha preso il posto di Buschi. «Speriamo non ci facciano chiudere. Stiamo facendo di tutto per riprenderci e sarebbe una batosta enorme. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno», commenta a sua volta Alessandra Remia.

I weekend

«Se non è brutto tempo aggiunge la titolare di Le petit bijou, in piazza , il fine settimana c'è sempre movimento. È un buon segnale, anche se, non significa per forza vendere».

Francesca Pasquali

