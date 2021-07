Nuovi lavori edili

Maggiore valorizzazione del patrimonio edilizio cittadino anche attraverso uno snellimento delle procedure burocratiche. Il Comune di Fermo ha varato una serie di misure che alla luce delle recenti normative in materia di ristrutturazione degli immobili, di riqualificazione energetica e di recupero degli immobili in stato di degrado, vanno incontro ai cittadini, tutelando i beni anche con un alleggerimento della burocrazia. Il primo è quanto approvato dalla giunta con un atto che dà ufficialmente in via libera alla possibilità di poter godere degli incentivi del bonus 110% anche per le abitazioni del centro storico di Capodarco e Montemarino. L'amministrazione aveva già deliberato la modifica delle norme tecniche di attuazione del Prg, sbloccando l'iter per il recupero e la riqualificazione in questi due tessuti storici che prima erano esclusi, non essendo disciplinati da alcun piano particolareggiato di dettaglio, ma regolati da normative nazionali e regionali. Con questa variante, la giunta era intervenuta sulle Norme tecniche di attuazione del Prg del Comune per disincentivare il progressivo degrado del patrimonio architettonico e dare così il lasciapassare ai residenti di poter godere dei benefici previsti dalla legge sugli incentivi. A questo si aggiunge l'importante novità del fatto che per gli edifici urbani che non siano di particolare valore architettonico e storico-documentario non sarà più vincolante il parere preliminare della Soprintendenza. Un passaggio che non sarà più dovuto anche in caso di ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche per edifici del centro che pure non abbiano caratteristiche di pregio e di valore storico architettonico e per il recupero di edifici rurali extraurbani in stato di degrado per i quali venga dimostrato che hanno perso il valore storico e le caratteristiche di maggiore interesse. «Forme di sburocratizzazione - commenta il sindaco Paolo Calcinaro - che sono anche funzionali a far ripartire il settore e che grazie a questi atti dell'amministrazione escludono i passaggi in Soprintendenza per molti edifici».

