Nuove nomine al Consorzio di Bonifica

7Impegno del Consorzio di Bonifica per cercare di radicare la sua presenza sul territorio marchigiano meridionale. E' in quest'ottica che si è tenuta l'assemblea del comprensorio D, cioè quello relativo ai fiumi Tenna, Aso e Tronto a cavallo fra Fermano e Ascolano. Erano presenti, nella sala convegni di Pedaso, sindaci o delegati che hanno individuato i 12 rappresentanti istituzionali che si uniranno ai 16 proprietari di immobili agricoli, al rappresentante delle associazioni ambientaliste e ai 2 proprietari di immobili ad uso commerciale, industriale o artigianale. I componenti dell'assemblea sono infatti 31 e saranno ufficializzati a breve. Entro fine mese, in ordine cronologico, si riuniranno in assemblea anche il comprensorio A, il B e infine il C. Dall'assemblea comprensoriale scaturiranno i componenti dell'assemblea regionale, dalla quale, a sua volta, saranno eletti i componenti del Cda. Questi i Comuni del comprensorio D che hanno individuato i 12 rappresentanti: per l'Ascolano, oltre al capoluogo, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata, Acquaviva Picena, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto, Spinetoli, Venarotta; per il Fermano, oltre al capoluogo, Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Monterubbiano, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo; per il Maceratese, infine, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni e Sarnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA