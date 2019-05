Nove milioni in più al Fermano Livini: «Miglioriamo i servizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀ FERMO Nove milioni in più per il Fermano. È tornato a casa con questa buona notizia, il direttore dell'Area vasta 4, dall'incontro con il Servizio Sanità della Regione. In tutto sono 38 i milioni aggiuntivi che Ancona ha assegnato ai bilanci di previsione 2019 delle cinque Aree vaste marchigiane. Boccate d'ossigeno per garantire i servizi essenziali e rassicurare i lavoratori della sanità sul loro futuro professionale.L'assegnazione«Questa assegnazione significa che ci hanno riconfermato i nove milioni in più con cui abbiamo...