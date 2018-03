Nove imprese promosse Sono 120 i posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RILANCIO ASCOLI Nove progetti aziendali con un investimento complessivo di oltre 32 milioni di euro (di cui 22 milioni di euro richiesti a livello di agevolazioni) per un'occupazione complessiva di 120 persone. Sono questi i numeri ufficiali dell'Area di crisi complessa Piceno-Val Vibrata per quel che riguarda il territorio della provincia ascolana. Nove le aziende che sono state inserite in graduatoria per pescare dai 17 milioni di euro messi a disposizione per la parte marchigiana dell'Area di crisi e che dovrebbero avere lo sblocco dei...