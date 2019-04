Nonnine in piazza del Popolo 60 auto d'epoca da tutta Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO FERMO Un arrivo baciato dal sole per gli equipaggi della nona edizione del Trofeo Giovannino Clementi. La rievocazione storica del Circuito del Piceno organizzata dalla Manovella del Fermano, ieri mattina ha portato in città sessanta auto d'epoca provenienti da tutta Italia.Il benvenutoAccolte dal sindaco Paolo Calcinaro, dall'assessore Mauro Torresi e dai tamburini e sbandieratori della Cavalcata dell'Assunta, le vetture hanno fatto bella mostra di sé in piazza del Popolo. Parecchi gli appassionati che non si sono lasciati sfuggire...